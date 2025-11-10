Multitudinaria participación de la 40° edición de "Un Aplauso al Asador" en el Parque Helios Eseverri

En la jornada de este domingo se realizó la 40° edición de “Un aplauso al asador”, el evento que conjuga la tradición, la gastronomía y la participación de instituciones de todo el Partido, con variadas propuestas culturales y la participación de cientos de olavarrienses.

La fiesta se desarrolló en el Parque Helios Eseverri, donde se dio cita una verdadera multitud, quienes con reposeras y equipos de mates comenzaron a ubicarse en cada espacio verde disponible. En el lugar se contó con la presencia de alrededor de 40 puestos de venta de comida, para todos los gustos.

A las 11 horas aproximadamente se dio el acto inaugural, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete. Para dar el inicio se invitó a referentes de cada una de las instituciones participantes.

En ese marco Luis Munche, integrante de la Comisión Organizadora, hizo entrega al intendente de la resolución que años atrás declaró la fiesta como de interés legislativo provincial por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

“Qué lindo día para celebrar esta edición número 40 de esta fiesta, de este encuentro, de este aplauso al asador que congrega a todas las instituciones”, expresó el jefe comunal del Partido de Olavarría.

Posteriormente, se dio uno de los momentos más esperados, con la campanada que da inicio a la fiesta. Luego, con la habilitación a la venta de los puestos de comidas, comenzaron las presentaciones musicales y de baile que se prolongaron durante toda la tarde.

Se presentaron el Ballet Folklórico Municipal, Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”, Ballet a cargo de la profesora Ana Palladini, Grupo de folklore a cargo de Martin Graff, Grupo de danza La Huellera, Campero Campero, Grupo de malambo a cargo de Lucas Sotuyo, Grupo de folklore a cargo de Paloma Pacheco, Grupo de danza a cargo del profesor Juan José Rivas, Herederos y el cierre a cargo del trío de música popular “Dos más Uno”.