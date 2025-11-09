Un muerto y un herido grave tras un violento choque en Ruta 36

Un muerto y un herido grave fue el resultado de un trágico accidente vial que se registró en la mañana de este domingo en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control, chocó contra el guardarrail y se estrelló contra un puente de piedra.

A raíz del fuerte impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue rescatado con vida y trasladado en grave estado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

La víctima fatal fue identificada como Sergio Daniel Reyes, de 43 años, domiciliado en Garibaldi 1559, en el partido bonaerense de Quilmes. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue de Ezpeleta por oficiales de la Policía Científica.

El hecho provocó además que una rueda desprendida y parte del motor de la EcoSport impactaran contra un Renault Duster, patente AG368XZ, conducido por Eduardo César García, de 71 años, quien resultó ileso.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo y lesiones culposas” e interviene la UFI N°7, a cargo de Karina Santolín, del Departamento Judicial Quilmes, con intervención de oficiales de la Comisaría 3ª de Berazategui. (NA)