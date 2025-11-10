El Municipio continúa con la capacitación y concientización en materia de gestión de residuos | Infoeme
El Municipio continúa con la capacitación y concientización en materia de gestión de residuos

Más de 1200 personas fueron alcanzadas por el Programa GIRO, a través de talleres en escuelas y empresas. La empresa E-Grian se suma iniciando la separación de sus reciclables.

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que durante la jornada del martes se llevó a cabo una charla sobre gestión de residuos en la empresa E-Grian, logrando que una nueva empresa de la ciudad se sume a la separación de reciclables.

La capacitación que estuvo a cargo de la Coordinación de Ambiente del Municipio se desarrolló en el marco del ciclo de encuentros que el área ofrece a empresas, con el objetivo de acompañarlas en el inicio de la separación de residuos dentro de sus establecimientos. Durante la charla se abordaron los conceptos básicos del Programa GIRO: separación en origen, tipos de materiales reciclables, recolección y funcionamiento de la planta de clasificación.

La actividad se realizó debido a que la empresa comenzó con el procedimiento de separación de sus residuos reciclables, sumándose de esta manera al programa, realizando el proceso en sus instalaciones y posteriormente trasladando dichos materiales a la planta de clasificación de GIRO.

Desde el área destacaron que en cuanto a instituciones educativas continúa el ciclo de charlas informativas en los distintos niveles, que se llevaron a cabo durante los meses de septiembre y octubre, que incluyeron la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Profesorado de Educación Inicial, Escuela Secundaria Nº 20 y Escuela de Adultos Nº 703.

 

 

En total, más de 100 personas fueron capacitadas en gestión de residuos en los distintos establecimientos educativos. Al finalizar cada encuentro, se entregó material informativo a estudiantes y docentes para que puedan continuar trabajando en la temática. El propósito de estas instancias es funcionar como un punto de partida, promoviendo que cada institución profundice en el tema y avance en la implementación de la separación de residuos.

En lo que va del año, se llevaron a cabo 26 charlas en escuelas y empresas, alcanzando a más de 1.200 personas capacitadas.

Aquellas referentes de instituciones educativas interesados en el taller sobre el Programa GIRO deberán enviar un correo electrónico a gestionambiental@olavarria.gov.ar, indicando escuela, curso/año y cantidad de estudiantes. Con esa información, personal de la Coordinación de Ambiente se pondrá en contacto para coordinar una fecha.

De igual manera, las empresas locales que deseen capacitar a su personal en gestión de residuos pueden comunicarse enviando un correo electrónico a gestionambiental@olavarria.gov.ar.

 

