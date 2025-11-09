Torneo Regional Amateur: el duelo olavarriense fue goleada de Embajadores

El certamen que organiza el Consejo Federal y otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A tuvo duelo de locales en el Tete Di Carlo y fue amplio festejo para el local.

Embajadores goleó 4 a 0 a Loma Negra y sumó su segundo triunfo en la Zona 4. Franco Fernández a los 13´ y a los 45´, Juan Areco a los 52´ y Facundo Soto a los 82´ marcaron los goles.

Abultadísima diferencia marcó el equipo dirigido por Fernando Di Carlo, anuló a su rival desde el inicio mismo de las acciones en la noche dominical y aprovechó las chances que creó para sumar su segunda conquista en la competencia.

Nada había pasado hasta la primera conquista de la noche. Iban 13´ cuando Franco Fernández la empujó al gol luego de aprovechar un centro que cruzó todo el área.

Y para repetir la fórmula, Franco Fernández volvió a aparecer abajo del arco para empujar la pelota tras otro centro cruzado que no logró despejar la defensa “Celeste” cuando llegaba a su fin el primer tiempo.

Antes, Loma Negra tuvo la chance de igualar las acciones en la única llegada que tuvo en el sintético de Embajadores. Gabriel Rivas ganó en velocidad y remató cruzado para dar la pelota en el palo y en el rebote, Molina se la “chocó” y envió afuera.

En el complemento, el dominio diplomático fue absoluto, avisó Sacchi en la primera llegada y en la segunda, Juan Cruz Areco recuperó la pelota en la mitad de la cancha, vio adelantado al arquero rival y envió la pelota por encima para marcar un verdadero golazo. Iban 52´ y sentenció la historia.

Por último, y para poner cifras definitivas, Facundo Soto apareció por el segundo palo y volvió a enviar la pelota al fondo del arco tras un centro que cruzó el área y fue el gran flagelo del elenco de Villa Alfredo Fortabat que sumó su primera derrota en el Torneo Regional Amateur.

Síntesis Embajadores – Loma Negra:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Lautaro Bessia

Embajadores (4): Gonzalo Rizzi, Renzo Cuatrocchio, Franco Irusta, Federico Sacher, Nahuel Moro; Franco Gómez (E. Gómez), Juan Areco, Emilio Sipioni (M. Bonavetti), Enzo Carrera (F. Soto); Santino Sachi (F. Carneri); Franco Fernández (M. Pino). DT: Fernando Di Carlo

Loma Negra (0): Toledo; Marcos Larraz (I. Schmit), Lautaro Di Uono, Mateo Gómez Navarro, Vallejos; Alexander Rubio, Gonzalo Trepichio (F. Navarro), Facundo Hojman (E. Picenti), Emilio Peralta (A. Guzmán); Miqueas Molina (F. Steinbach), Gabriel Rivas. DT- Nicolás Rosales

Amonestados: Moro, Areco, Scipioni, Salamanca (CEO); Peralta, Rivas (LN)

Expulsados: No hubo

Goles: 13´ PT Franco Fernández (CEO); 45´ PT Franco Fernández (CEO); 7´ ST Juan Cruz Areco (CEO); 37´ ST Facundo Soto (CEO)