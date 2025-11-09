Básquet Local: Estudiantes ganó y es semifinalista | Infoeme
Básquet Local: Estudiantes ganó y es semifinalista

En la noche del domingo se completó la serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura y fue con victoria para Estudiantes.

Foto: Ignacio Azpeitía

El segundo torneo del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo triunfo de Estudiantes para lograr la clasificación a Semifinales.

 

El "Bataraz" derrotó 93 a 64 a Sport Club Trinitarios y cerró la serie de Cuartos de Final por 2 a 1. Emiliano Coppero fue el goleador con 16 puntos.

 

Dominio absoluto tuvo el equipo olavarriense en el partido que definió el cuarto y último semifinalista que ahora enfrentará a Racing por un lugar en la Final.

 

La serie, al mejor de tres juegos, dará inicio en el Parque Olavarría, mientras que la otra "Semi" comenzará en la noche del lunes cuando Independiente reciba a Pueblo Nuevo en el Duggan Martignoni.

 

Síntesis Estudiantes - Sport Club Trinitarios:

Estadio: Parque Guerrero 

Árbitros:

Estudiantes (93): Framiñan (11), Coppero (16), Callegaro (15), Dilascio (14), San Martín (6) -FI- Cuadrillero, V. (0), Piccinelli (5), Cuadrillero, R. (12), Sánchez Savi, P. (0), Sánchez Savi, A. (5), Márquez Hermida (2), Marin (7). DT- Mauricio Beltramella

Sport Club Trinitarios (64): Morena (13), Junco (10), Briguez (11), Cainzos (5), Pasos Pérez (7) -FI- Mapis (0), Trabela (0), Maldonado (15), Álvarez Delgado (2), Álvarez Maineri (1), Luna (0). DT- Ignacio Danessa

Parciales: 22-12; 45-29; 77-43 y 93-64

 

