Allanaron en Olavarría a un productor al que le secuestraron 110 vacunos que eran transportados sin marca y con la guía vencida

En el allanamiento realizado se secuestró importante documentación probatoria y, además, armas y municiones no declaradas.

En el marco de un operativo realizado en Bolívar en el que se secuestraron 110 animales vacunos que viajaban a bordo de un camión con la guía de traslado vencida resultando ser todos animales sin marca (orejanos), el Juzgado de Garantías actuante otorgó una orden de allanamiento y requisa contra el domicilio de quien resulta ser propietario de estos animales.

Se trata de un productor radicado en Olavarría, cuyo domicilio fue allanado en la mañana de este viernes actuando en forma conjunta efectivos policiales del CPR Bolívar y Olavarría bajo la supervisión del coordinador zonal de Seguridad de Olavarría.

De acuerdo a lo informado en un parte oficial, se procedió al secuestro de documentación de interés para la causa y varias armas de fuego y municiones sin la correspondiente documentación validatoria, motivo por el cual se dio inicio a una nueva causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar

