Condenan a un olavarriense a tres años por abuso sexual, aunque no irá a prisión

Un olavarriense fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en las últimas horas por ser hallado culpable de cometer abuso sexual contra una menor de edad, en el marco de un hecho cometido en el año 2022.

La causa, caratulada como “Abuso sexual simple agravado por ser cometido contra un menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y por encontrarse la victima bajo su guarda”, tuvo su proceso judicial en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Azul.

El sindicado, identificado como Matías Oscar Gallo, no cumplirá la condena en prisión ya que ya que la pena impuesta, de tres años de prisión, es de "ejecución condicional", según lo previsto en el Artículo 26 del Código Penal Argentino.

Esta modalidad de cumplimiento de la pena se aplica cuando la condena de prisión no excede los tres años y el condenado no posee antecedentes penales computables. Bajo este marco legal, el Tribunal consideró que, dadas las circunstancias evaluadas, la privación efectiva de la libertad no será necesaria.

La Justicia dictaminó que Gallo deberá someterse al cuidado del Patronato de Liberados por el plazo de tres años y se le prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima.

En caso de incumplimiento de estas condiciones o la comisión de un nuevo delito, la pena condicional podría ser revocada y Gallo debería cumplir la condena de prisión de forma efectiva en un establecimiento penitenciario.