Realizan trabajos de pavimentación en Loma Negra y en el barrio Pickelado

El Municipio informó que se encuentra en marcha la obra de pavimentación con hormigón en barrio Pickelado y de pavimento intertrabado en Loma Negra, que permitirán mejorar la circulación y la evacuación del agua.

En el caso de barrio Pickelado, la obra comprende las calles Bolívar y Coronel Suárez, que son los principales accesos utilizados por vecinos y vecinas del sector que transitan a diario.

En esta primera etapa, con una inversión superior a los 500 millones de pesos, se realiza la pavimentación, junto con la construcción de cordón cuneta, además de los trabajos de entoscado y granceado en distintas cuadras.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos indicaron que en la actualidad los trabajos de hormigonado se llevan adelante sobre calle Coronel Suárez.

Al mismo tiempo, el Municipio avanza con la obra de pavimento intertrabado en la localidad de Loma Negra, que alcanzará a los barrios 21 Viviendas y Autoconstrucción.

La obra consiste en la construcción de pavimento articulado, a través de la colocación de adoquines de hormigón 8 cm (estilo holandés), sobre una base de suelo cemento de 15 cm de espesor con cemento al 8% debidamente compactado y por encima una capa de asiento de arena gruesa.

Entre las principales ventajas que ofrece este tipo de pavimento se encuentra la rápida habilitación al tránsito una vez finalizada la colación y sellado de las juntas, fácil reparación en caso de bacheo y la reutilización de los materiales.

El pavimento comprenderá un total 18 cuadras: Elena entre Av. San Martín y Belgrano (4 cuadras), Alberdi entre Av. San Martín y Belgrano (4 cuadras), Av. San Martín entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), Perón entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), J. Pablo entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), Rivadavia entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras) y Belgrano entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras). La inversión asciende a la suma total de $586.549.769.