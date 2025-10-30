Coronel Rosales: Condenaron a 20 años de prisión a un ambulanciero por drogar y violar a tres mujeres

Un chofer de ambulancias de un hospital perteneciente a la Armada Argentina fue sentenciado a 20 años de prisión por drogar y de abusar de tres mujeres en el partido bonaerense de Coronel Rosales.

Ángel Javier Panelo, de 50 años, quien trabajaba en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, fue condenado por el Tribunal en lo Criminal 2 a cargo de Mercedes Rico, unipersonal, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en uno de los hechos y abuso sexual con acceso carnal y hurto en concurso material, en los otros dos casos.

El hecho fue investigado por el fiscal Diego Torres, quien determinó que el hombre, que se desempeñaba como chofer de ambulancias los días 13 de junio de 2019, entre el 25 y 26 de septiembre de 2020, y el 23 de septiembre de 2023, utilizó el mismo accionar para suministrarle drogas de sumisión en las bebidas a mujeres que conoció o con las que se había encontrado para compartir un momento.

Según se informó, las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas.

En el caso de una de las víctimas el episodio ocurrió en la casa del hombre y en momentos en que se aprestaban a cenar cuando éste le ofreció tomar un aperitivo, situación por la cual la mujer prefirió tomar agua con limón.

Fue así que luego que el responsable le ofreciera el vaso con agua con limón la mujer comenzó a sentirse débil hasta marearse, por lo que le dijo al hombre que no podía pararse y que se iba a acostar en un sillón que había en la vivienda.

En el expediente se señaló que la mujer a partir de ello no recordó nada hasta el otro día en el que se encontraba desnuda en una cama y junto con el hombre, quien la estaba abusando.

Pese a no contar con la fuerza necesaria, la mujer logró vestirse como pudo, se trasladó hasta su casa y pidió ayuda por lo que fue asistida por personal médico del 911.

Según pudo saber Noticias Argentinas, en el marco del debate llevado a cabo en el Palacio de Tribunales de Bahía Blanca, cabecera judicial del distrito, el propio chofer de ambulancias confesó haber cometido los abusos sexuales que había concretado luego de haber suministrado a las víctimas una sustancia de sumisión como así también de haber sutraído pertenencias de algunas de las mujeres.

En el marco de los alegatos el fiscal había solicitado una pena de 22 años de prisión mientras que la defensa oficial a cargo de Augusto Duprat que se imponga una pena mínima.

También el magistrado en la resolución valoró los testimonios de las mujeres que resultaron víctimas y en las que adelantó “constituyen la piedra basal sobre la que se apoya la acreditación de las agresiones sexuales traídas a juicio”.

Fuente: Noticias Argentinas