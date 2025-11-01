Ajedrez: el Abierto de la Sociedad Española consagró a Pereyra

En instalaciones de la Sociedad Española y la fiscalización de la Federación de Ajedrez de Olavarría se completó un nuevo Torneo Abierto.

El certamen dirigido por Eduardo Costilla contó con la participación 72 de competidores que se dividieron en Federados y Cuarta Categoría, jugándose ambas con una modalidad de sistema suizo a siete rondas y con un tiempo de reflexión de 90 minutos ‘finish’ por jugador.

Cumplida la totalidad de las rondas, el evento terminó con la coronación de Horacio Pereyra en la categoría principal con puntaje ideal y fue escoltado por cinco jugadores con 5 puntos sobre 7 posibles, de los cuales Gustavo Godoy, Fabricio Pavano, Agustín Pandini y Franco Splendore consiguieron entrar en los puestos de premiación gracias al sistema de desempate Bucholz.

Además, Juan Gelmi fue el Mejor de Tercera Categoría, 11° en la clasificación general con 4,5 puntos y Raúl Indo el Mejor Segunda Categoría, 13° con 4 puntos.

En Cuarta Categoría Daniel Gosella también logró imponerse en la competición con puntaje ideal. Jonathan Brun con 5,5 fue segundo y luego se ubicaron Franco Chillón, Laureano Suarez y Lucas Cazaux, todos con 5.

Fuente: prensa F.A.O.