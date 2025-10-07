Presencia en Reserva AFA y goles en Inferiores AFA

Tanto la División Reserva como las categorías formativas de AFA tuvieron actividad en todo el territorio nacional y los futbolistas surgidos en Olavarría fueron protagonistas.

En la continuidad del Torneo Clausura de la Copa Proyección, Lucio Falasco, Mateo Mendía y Mateo Clemente fueron titulares en sus equipos.

En Mar del Plata, Aldosivi perdió 2 a 0 ante Huracán; en Ciudad Deportiva, San Lorenzo igualó 2 a 2 ante San Martín y en condición de visitante, Boca Juniors derrotó 1 a 0 a Barracas Central.

Por otro lado, en las categorías formativas de AFA, la Novena División de Boca venció 3 a 1 a Unión con protagonistas olavarrienses. Isaías García y Franco Corrales fueron goleadores con un gol cada uno.

Por último, el pasado jueves, un selectivo conformado por futbolistas de las categorías 2011 y 2012 del Club Atlético Estudiantes participó de un encuentro amistoso ante Sportivo Piazza, en el estadio principal de la institución azuleña.

La idea de la entidad “albinegra” es darle rodaje a jugadores que se destacan en sus divisiones y que desde hace varias semanas vienen entrenando bajo un plan integral específico, con el objetivo de potenciar su desarrollo deportivo.