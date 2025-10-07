Kick-boxing: triunfos olavarrienses en Salliqueló | Infoeme
Kick-boxing: triunfos olavarrienses en Salliqueló

El Dojo Pantera logró destacadas actuaciones en Salliqueló en la jornada del pasado sábado. Ludmila “La Promesa” Cortes volvió al ring y se consagró.

Deportistas del gimnasio Dojo Pantera volvieron al ring y en el gimnasio Club Cecil A. Roberts se lucieron en la velada organizada por Maestro Mario Chirino.

 

El festival de kick-boxing amateur que contó con 10 combates tuvo la presencia de tres representantes del gimnasio olavarriense que sumaron dos victorias.

 

El primero en subir al ring fue el hinojense Jerónimo “El Acha” Colman, en el día de su debut se impuso por puntos ante el pampeano Joaquín “El Carpa” Garay quien sufrió dos cuentas de protección una en el primero y otra en el segundo round.

 

En la pelea de fondo tras seis años de inactividad volvió al ring Ludmila “La Promesa” Cortes y se adueñó de la victoria por puntos ante la trenquelauquense Lourdes “La Anti” Rodríguez.

 

Por otro lado, no corrió la misma suerte Francisco Matos quien no pudo terminar el combate ante Lorenzo “El Sicario” Bustos. El deportista local sufrió un golpe que derivó en la suspensión del combate.

 

Representantes de Olavarría entrenan en el Dojo Pantera bajo las órdenes técnicas de Gonzalo “La Pantera” Andreasen.

 

