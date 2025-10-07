Liga Profesional: minutos para tres locales en la 11° fecha | Infoeme
Miércoles 08 de Octubre 2025 - 11:15hs
18°
Miércoles 08 de Octubre 2025 - 11:15hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 7 de Octubre de 2025 | 21:36

Liga Profesional: minutos para tres locales en la 11° fecha

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y fue con minuto para tres de los representantes locales, pero citación para casi todos.

Foto: Prensa CSIR

Ya sin Braian Guille en Deportivo Riestra, los deportistas olavarrienses en Primera División fueron tenidos en consideración, pero sólo tres sumaron minutos en la 11° fecha del certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

 

Juan Ignacio Barbieri, Mauricio Cardillo, Santiago Salle y Lucas Janson integraron las nóminas de sus equipos, pero fue sin minutos para uno.

 

San Martín no supo aprovechar su localía y empató 0 a 0 ante Instituto para seguir complicado con la zona de descenso. En el “Santo”, Santiago Salle ingresó a los 52´.

 

También fue empate sin goles en Avellaneda entre Independiente Rivadavia y Racing. En la “Lepra” mendocina, Juan Ignacio Barbieri y Mauricio Cardillo ingresaron a los 75´, pero el volante con pasado en Lanús se fue expulsado a los 90´+5.

 

Por último, en “La Bombonera”, Boca Juniors goleó 5 a 0 a Newell´s pero fue sin minutos para Lucas Janson que estuvo en el banco de suplentes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME