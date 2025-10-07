Liga Profesional: minutos para tres locales en la 11° fecha

Ya sin Braian Guille en Deportivo Riestra, los deportistas olavarrienses en Primera División fueron tenidos en consideración, pero sólo tres sumaron minutos en la 11° fecha del certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Juan Ignacio Barbieri, Mauricio Cardillo, Santiago Salle y Lucas Janson integraron las nóminas de sus equipos, pero fue sin minutos para uno.

San Martín no supo aprovechar su localía y empató 0 a 0 ante Instituto para seguir complicado con la zona de descenso. En el “Santo”, Santiago Salle ingresó a los 52´.

También fue empate sin goles en Avellaneda entre Independiente Rivadavia y Racing. En la “Lepra” mendocina, Juan Ignacio Barbieri y Mauricio Cardillo ingresaron a los 75´, pero el volante con pasado en Lanús se fue expulsado a los 90´+5.

Por último, en “La Bombonera”, Boca Juniors goleó 5 a 0 a Newell´s pero fue sin minutos para Lucas Janson que estuvo en el banco de suplentes.