Liga Argentina: Luciano Tambucci se suma a Villa Mitre

Villa Mitre continúa con el armado de su plante y mientras inició se segunda semana de pretemporada, confirmó a Luciano Tambucci como una de las fichas mayores.

Tambucci que viene de jugar la última temporada en Unión de Mar del Plata, también registra paso reciente por Jachal y Deportivo Viedma en la segunda categoría del básquet nacional. Además, jugó en Independiente de Santiago del Estero, Tiro Federal de Morteros, Rivadavia de Mendoza, La Unión de Colón y Comunicaciones de Mercedes.

El escolta surgido en Racing y de 26 años, será dirigido por Sebastián Ginóbili y compartirá plantel con Franco Pennacchiotti, Julián Lorca, Manuel Iglesias, Ignacio Alem, Alejo Blanco, Joaquín Jasen, Fabián Sahdi, Emilio Giménez y Nicolás Guerrero.

Tambucci se sumará al “Tricolor” bahiense en las próximas horas para iniciar con los trabajos de preparación para la Liga Argentina que dará comienzo los primeros días de noviembre.