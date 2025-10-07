La Fundación Banco Provincia donó instrumentos para la Escuela Municipal de Música

El intendente Maximiliano Wesner visitó la Escuela Municipal de Música, en la sede de Coronel Suárez al 2924 por la entrega de instrumentos nuevos que fueron donados por la Fundación Banco Provincia.

La entrega consistió en 2 violines 3/4, 2 Violines 4/4, 2 ukeleles tenor, 4 guitarras criollas, 2 guitarras eléctricas, 1 guitarra eléctrica para personas zurdas, 1 bajo, 1 bajo para personas zurdas, 1 batería completa y 1 piano eléctrico de 88 teclas.

“El rol del Estado Municipal tiene que ver con gestionar”, expresó el intendente de Olavarría al dar la noticia a docentes y autoridades acompañado de la Subsecretaria de Cultura Sofía Arévalo y el director de Educación Diego Lurbe.

“Hicimos las gestiones necesarias para que esto puede llegar, ustedes lo puedan disfrutar y ponerlo a disposición de todos los olavarrienses que vienen a la Escuela de Música”, narró el Intendente.

Por último, vale destacar que son más de 300 las personas que concurren a la Escuela Municipal, donde reciben, precisamente, clases de Guitarra, Bajo, Batería, Piano, Violín, Flauta, Ukelele, Saxo y Canto.