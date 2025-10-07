Fútbol Local: terminó la 9° fecha y Ferro es nuevo líder

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría disputó los últimos dos partidos de la 9° fecha y Ferro es nuevo líder con su victoria.

En la noche del martes, el “Carbonero” ganó un duro partido en Villa Alfredo Fortabar y con 19 puntos es el líder de la tabla de posiciones.

Foto: Lola Fotografías

Previamente, en el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica y Embajadores terminaron igualados.

Los resultados:

En Primera:

Sierra Chica 2 (Nicolás Pelaytay, Jerónimo Belinchón) – 2 (Franco Fernández -2-) Embajadores

Loma Negra 0 – 1 (Thiago Beltrán) Ferro

En Reserva:

Sierra Chica 0 – 3 Embajadores

Loma Negra 1 – 0 Ferro