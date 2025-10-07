Oberá Tenis Club terminó su participación en la Liga Sudamericana

Oberá Tenis Club debía ganar para seguir en competencia en el segundo certamen de importancia continental, pero fue derrota y eliminación.

El “Celeste” misionero cayó 81 a 63 ante Club Deportivo Jorge Guzmán y cerraron su participación en el Grupo A de la Liga Sudamericana con un triunfo y dos derrotas.

El equipo argentino tuvo una mala noche en Paraguay no pudo encontrar el ritmo necesario para sacar adelante el juego y lo pagó caro, ante un rival que aprovechó las oportunidades que tuvo y ganó sin atenuantes.

En la despedida de la cita internacional, Bruno Sansimoni completó 11 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 22:28 minutos y Agustín Brocal jugó 36:20 minutos con 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.