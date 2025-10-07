Un olavarriense sufrió heridas tras protagonizar un vuelco en la Ruta 76 | Infoeme
 policiales
 7 de Octubre de 2025 | 13:17

Un olavarriense sufrió heridas tras protagonizar un vuelco en la Ruta 76

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en cercanías a la localidad de Líbano.

Foto: InfoGL.

Este lunes por la mañana se produjo un despiste y vuelco en cercanías de Líbano, partido de General La Madrid. Un joven oriundo de Olavarría resultó con excoriaciones y golpes.

Por razones que se desconocen, un auto que viajaba por la ruta 76, a unos mil metros del acceso a Líbano, terminó en la banquina y el ocupante, un hombre de 27 años que viajaba desde Coronel Suárez hacia Olavarría, fue derivado preventivamente al Hospital “Dr. Mariano Etchegaray” donde se comprobó que sufrió un corte en una de sus manos.

En el lugar se hizo presente la ambulancia del CAPS de Líbano y efectivos del Destacamento de la Policía Vial.

Fuente: InfoGL

