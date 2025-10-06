Braian Guille volvió a Bahía Blanca y se entrena en Olimpo | Infoeme
Braian Guille volvió a Bahía Blanca y se entrena en Olimpo

Cambio de equipo para Braian Guille que debido a una cuestión familiar debió regresar a Bahía Blanca y comenzó a entrenarse con Olimpo.

Foto: prensa Olimpo

En el inicio de la semana, Braian Guille se sumó a los entrenamientos de Olimpo tras recientes temporadas en Colón y Deportivo Riestra debido a su regreso a Bahía Blanca por cuestiones de índole personal.

 

Braian Guille regresó a Olimpo tras su paso por Colón de Santa Fe en la Primera Nacional y Deportivo Riestra en la Liga Profesional, y ya se entrena junto al plantel profesional “aurinegro” aunque no puede ser inscripto en la lista oficial del plantel que participa del Torneo Federal A.

 

El delantero, de 28 años, "rescindió contrato de común acuerdo, por motivos personales" anunciaron desde Deportivo Riestra para que luego se sume a los entrenamientos del equipo que dirige Mauricio Giganti y donde sumó destacadas actuaciones.

 

