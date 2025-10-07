Espigas celebra su 115º aniversario el próximo domingo | Infoeme
 - 7 de Octubre de 2025 | 17:02

Espigas celebra su 115º aniversario el próximo domingo

El evento incluirá un gran almuerzo en el Club Social y un baile popular, que contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.

El próximo domingo 12 de octubre se llevarán a cabo los festejos por el 115º aniversario de la localidad de Espigas. Como es ya una tradición, el programa de actividades incluirá un gran almuerzo, peñas folclóricas y un baile popular.

Las actividades alusivas se iniciarán a partir de las 10 horas, con la celebración de la Misa en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Luego, desde las 11 horas, se llevará a cabo el acto protocolar en la Plaza San Martín, que contará con la presencia de funcionarios municipales.

El programa de presentaciones musicales continuará a partir de las 15 horas, en el playón del club, con las presentaciones de Peñas folclóricas invitadas y locales (Espigas Baila Folclore), Yanina Dotzel y Herederos.

El tradicional corte de torta aniversario se realizará a las 17 horas, y será seguido por la presentación de la banda Alma Blanca.

El baile popular se realizará desde las 20 horas, en el interior del club, y contará con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.

