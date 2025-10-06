Torneo Federal A: arrancó otra ronda por los ascensos | Infoeme
Torneo Federal A: arrancó otra ronda por los ascensos

En el transcurso del fin de semana se completó la continuidad del Torneo Federal A y mientras se disputaron las Semifinales por el ascenso, arrancó la Segunda Fase de la Reválida.

Fotos: Prensa Villa Mitre // Deportivo Rincón

La tercera categoría del fútbol argentino sigue adelante para definir los ascensos a la Primera Nacional y fue con la continuidad del calendario y presencia local.

 

En la “lucha” por el primer ascenso, Club Ciudad de Bolívar cayó ante Argentino de Monte Maíz por 1 a 0. Mateo Guevara no estuvo entre los jugadores con posibilidades de sumar minutos en el estadio cordobés.

 

 

Por otro lado, dio comienzo la Segunda Ronda de la Reválida y fue con único festejo para los equipos con presencia local. Kimberley derrotó por la mínima a Cipolletti en Mar del Plata. Bruno Di Bello no fue de la partida.

 

Villa Mitre, perdió 3 a 0 en Puerto Madryn ante Guillermo Brown y tendrá una difícil revancha en Bahía Blanca. Pablo Mujica fue titular en el “Tricolor”.

 

Por último, Deportivo Rincón cayó 2 a 0 ante Sportivo Las Parejas en condición de visitante. Nicolás Di Bello y Agustín Osinaga fueron titulares en el “León” de Neuquén.

 

