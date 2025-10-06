El Premier Pádel se mudó a Milán y Torre debutó con triunfo | Infoeme
El Premier Pádel se mudó a Milán y Torre debutó con triunfo

En la jornada de este lunes arrancó el cuadro principal del Milano P1, otro de los grandes premios de Premier Pádel y en el estreno, Agustín Torre debutó con triunfo.

Agustín Torre se presentó en Italia en compañía de Mario Ortega y en su primera presentación en el penúltimo torneo de 1000 puntos, tuvo su estreno triunfal.

 

En el Allianz Cloud comenzó la disputa de los Treintaidosavos de Final del Oysho Milano Premier Padel P1 y Torre y Ortega sortearon la primera llave.

 

El olavarriense y el español se impusieron a Gonzalo Rubio y Víctor Ruiz por 2/6 7/6 y 6/3 en un partido larguísimo de más de 2 horas en una de las pistas auxiliares del complejo italiano.

 

Torre y Ortega enfrentarán, en los Dieciseisavos de Final, a Javier Barahona y Javier García.

 

Por otro lado, Federico Chingotto y Alejandro Galán arrancan como ganadores y en la llave reservada para los treinta y dos mejores duetos, jugarán ante Clement Geens y Alejandro Jerez Carnero el próximo miércoles.

 

