El Premier Pádel se mudó a Milán y Torre debutó con triunfo

Agustín Torre se presentó en Italia en compañía de Mario Ortega y en su primera presentación en el penúltimo torneo de 1000 puntos, tuvo su estreno triunfal.

En el Allianz Cloud comenzó la disputa de los Treintaidosavos de Final del Oysho Milano Premier Padel P1 y Torre y Ortega sortearon la primera llave.

El olavarriense y el español se impusieron a Gonzalo Rubio y Víctor Ruiz por 2/6 7/6 y 6/3 en un partido larguísimo de más de 2 horas en una de las pistas auxiliares del complejo italiano.

Torre y Ortega enfrentarán, en los Dieciseisavos de Final, a Javier Barahona y Javier García.

Por otro lado, Federico Chingotto y Alejandro Galán arrancan como ganadores y en la llave reservada para los treinta y dos mejores duetos, jugarán ante Clement Geens y Alejandro Jerez Carnero el próximo miércoles.