Martes 07 de Octubre 2025 - 15:45hs
 6 de Octubre de 2025 | 23:06

Fútbol Local: empate en el Enrique De la Quintana

Hinojo y Espigas terminaron en pardas en la noche del lunes en la continuidad del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”.

Foto: Amparo Lamique

La competencia anual organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó uno de los duelos suspendidos el pasado fin de semana y fue empate en el Enrique De la Quintana.

 

Luego de la postergación del pasado domingo, Hinojo recibió a Espigas en la continuidad del certamen liguista y fue igualdad en 1 gol por lado, empate que deja relegada a las dos entidades en la tabla de posiciones.

 

Los resultados:

Primera

Hinojo 1 (Facundo Picart) – 1 (Matías Mónaco) Espigas

Reserva 

Racing 2 – 2 Estudiantes 

San Martin 2 – 1 Municipales 

Hinojo 0 – 1 Espigas 

