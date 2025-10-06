Fútbol Local: empate en el Enrique De la Quintana

La competencia anual organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó uno de los duelos suspendidos el pasado fin de semana y fue empate en el Enrique De la Quintana.

Luego de la postergación del pasado domingo, Hinojo recibió a Espigas en la continuidad del certamen liguista y fue igualdad en 1 gol por lado, empate que deja relegada a las dos entidades en la tabla de posiciones.

Los resultados:

Primera

Hinojo 1 (Facundo Picart) – 1 (Matías Mónaco) Espigas

Reserva

Racing 2 – 2 Estudiantes

San Martin 2 – 1 Municipales

Hinojo 0 – 1 Espigas