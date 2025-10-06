Feria y Festival del Libro: Visitas y presentaciones confirmadas

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves comenzará la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro, organizado en conjunto con el Instituto Cultural de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco se confirmaron cuatro importantes presentaciones que se darán durante cada uno de los días en los que se prolongará la propuesta literaria y cultural.

La escritora y periodista Florencia Canale será la primera visita, que se concretará el jueves 9 de octubre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal San José, donde llevará a cabo la presentación de su libro La Cruzada, publicado a inicios del corriente año.

El viernes 10 se dará el arribo de la actriz y cantante Cecilia Rosetto, quien encabezará una charla titulada “Osvaldo Bayer, nuestro amigo”. Se llevará a cabo a partir de las 20 horas, también en el espacio municipal ubicado sobre Riobamba 2949.

El actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su novela “Extranjera” el sábado 11, desde las 20 horas. El domingo, por último en materia de visitas, será el turno de Rechimuzzi, quien liderará una charla titulada “Experimento, futuro y locura”, que también desde las 20 horas se concretará en el Centro Cultural Municipal San José.

Se recuerda que el Festival y Feria del Libro contará con una gran cantidad de actividades para todos los gustos y edades, con talleres interactivos y charlas con escritores foráneos y locales.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Cultura se realizó una convocatoria a escritores y escritoras locales y regionales para que sean parte del evento. Es por ello que la propuesta contará también con numerosos exponentes de la cultura local y regional.

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.