El Municipio ofrece un ciclo de talleres de prevención y promoción de derechos para jóvenes

En el marco de las acciones que impulsa el Área de Promoción de Derechos del Servicio Local, se diseñó un ciclo de talleres para estudiantes de nivel secundario, en el marco del cual se desarrolló una jornada de trabajo junto a estudiantes de la EES N° 18. La propuesta tiene como eje el abordaje de temáticas vinculado a Derechos y Responsabilidades, Límites y Violencias, entre otras tramas que atraviesan la vida cotidiana de adolescentes en el ámbito escolar y social.

El encuentro, a cargo de Joaquín Crespo, psicólogo del Servicio Local, tuvo como principal objetivo habilitar un espacio de diálogo y reflexión con jóvenes, donde pudieran expresarse libremente, compartir experiencias e inquietudes, y pensar colectivamente posibles respuestas a las tensiones y desafíos que se presentan en la convivencia dentro del aula y la escuela.

“Desde el Servicio Local se considera fundamental acompañar y promover estos espacios de escucha activa, donde se priorice la palabra de los y las adolescentes y se construyan herramientas que fortalezcan vínculos respetuosos, el reconocimiento de derechos y la corresponsabilidad en su ejercicio” expresó Malena Pianciola, subsecretaria de Protección Integral de Derechos del Municipio.

Por su parte, Joaquín Crespo expresó: “Nos parece importante intervenir no sólo donde hay conflictos sino en los espacios previos, donde podamos prevenir y trabajar conjuntamente con las escuelas y con el resto de las instituciones, acercarnos a los barrios, crear espacios donde los chicos puedan repensarse y trabajar sobre sí mismos, para después también pensarse en comunidad y generar espacios más habitables”.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de trabajo territorial e institucional, impulsado por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, que reconoce la importancia de estar presentes en los distintos espacios donde transcurren las vidas de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el abordaje en territorio y la articulación con las escuelas permiten no sólo detectar situaciones de vulneración de derechos, sino también construir de forma conjunta estrategias de prevención, contención y acompañamiento. La presencia activa del Servicio Local en las instituciones educativas busca fortalecer los lazos comunitarios, promover la corresponsabilidad entre los actores del sistema de protección y favorecer entornos escolares más justos, inclusivos y protectores para todas y todos.