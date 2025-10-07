Estudiantes del Iteco realizaron una salida educativa a Sierra Chica y al PIO I

El Municipio de Olavarría informa que estudiantes de primer año de la Tecnicatura en Minería del Iteco realizaron días atrás una salida educativa que incluyó la visita a la cantera Áridos en Sierra Chica y, además, la fábrica Tomás Natalio ubicada en el Parque Industrial I de nuestra ciudad.

La actividad tuvo por objetivo que las y los estudiantes puedan conocer cómo se lleva a cabo el proceso de extracción, pero también de rectificado y pulido los minerales. En ese sentido, desde el Instituto Tecnológico de Olavarría se agradeció a cada una de las instituciones visitadas no sólo por la posibilidad, sino también por el acompañamiento, dado que referentes de cada unos de esos lugares fueron respondieron las inquietudes y explicaron al detalle el proceso productivo.

La delegación estuvo encabezada la ingeniera Myrian Garay y la vicedirectora Ana Rodríguez.

Se recuerda que La Fundación Instituto Tecnológico Olavarría está conformada por la Municipalidad de Olavarría, Loma negra C.I.A.S.A, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Parque Industrial de Olavarría y Cerro Negro.

Próximamente se abrirán las inscripciones para el periodo lectivo 2026, por lo que se invita a las personas a seguir las vías de comunicación oficiales o comunicarse por vía mail a secretaria.iteco@iteco.edu.ar o llamar al 2284 – 351976 (teléfono fijo) en horario de 13 a 22 horas.