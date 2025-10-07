El Municipio continúa con el plan de limpieza de microbasurales y de mantenimiento de calles

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, durante este lunes 6 y martes 7 de octubre, avanza con diferentes trabajos de mantenimiento de calles y limpieza de basurales a cielo abierto, en distintos puntos de la ciudad y localidades.

En lo que se refiere al mantenimiento de calles se desarrollaron tareas de repaso, nivelado y entoscado en Rivadavia Sur y en la zona Pickelado, para mejorar la transitabilidad y el escurrimiento del agua en ambos sectores.

Por otra parte, en la localidad de Loma Negra se llevan adelante trabajos en la calle colectora Cañizo y bacheo en Av. 25 de Mayo, con personal de la Delegación Municipal.

Respecto a limpieza de micro basurales a cielo abierto, los trabajos se concentraron en dos focos: Villa Mi Serrranía y Av. La Rioja entre Av. Sarmiento y Av. Trabajadores.

Estas acciones tiene por finalidad mejorar la evacuación del agua, evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Las tareas comprenden además de la limpieza, el retiro y traslado de los residuos para la recompactación final, para dejar en óptimas condiciones el sector, que se llevan adelante con equipamiento vial y recursos de la Municipalidad.

La limpieza y erradicación de microbasurales se desarrollan manera permanente, en reiteradas oportunidades, por lo que se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no autorizados para tal fin, tal como lo establece la normativa municipal, que además contempla sanciones para quienes cometan infracciones.

Por último, se solicita que situaciones de estas características sean denunciadas al 147, línea de atención ciudadana, o vía WhatsApp a Vecinos En Red (VER) por mensaje al 2284 544817.