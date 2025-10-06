Asalto a Javier Frías: El PRO pidió por “respuestas serias, sostenidas y coordinadas”

El PRO Olavarría, espacio del que forma parte el concejal Javier Frías, emitió un comunicado en redes sociales luego de que el edil fuera víctima de un asalto el pasado, donde resultó herido producto de un balazo.

Frías fue sorprendido durante horas de la mañana en inmediaciones de una despensa ubicada sobre Azopardo al 1700. En ese marco, la víctima fue impactada por un disparo en una de sus piernas, que le ocasionó lesiones a la altura de la tibia.

“Desde nuestro espacio reiteramos nuestra solidaridad con el concejal Javier Frías, integrante del equipo y quien fuera víctima de un violento asalto el día sábado en el que recibió un disparo”, indicaron.

Desde el espacio manifestaron que se trata de “un hecho que sin lugar a dudas nos conmueve y obliga a reflexionar como sociedad”, ya que “la inseguridad atraviesa a todos los sectores, sin distinciones, y requiere respuestas serias, sostenidas y coordinadas, lejos de la indiferencia o el aprovechamiento político”.

“La violencia que vivimos cotidianamente no puede naturalizarse. Es tiempo de recuperar el valor de la vida, del respeto y del compromiso por el otro, construyendo entre todos una Olavarría más justa y segura”, manifestaron.

Por último, manifestaron su “acompañamiento a Javier y a toda su familia, deseándole una pronta recuperación y exigimos a las autoridades se investigue el hecho con la mayor celeridad posible”.

El concejal permanece internado en un centro de salud de la ciudad, donde evoluciona favorablemente.