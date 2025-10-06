Una “carrera” diferente: atletas de Paso a Paso peregrinaron a Luján | Infoeme
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:44hs
21°
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:44hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Peregrinación a Luján
 - 6 de Octubre de 2025 | 19:38

Una “carrera” diferente: atletas de Paso a Paso peregrinaron a Luján

Integrantes del grupo de entrenamiento Paso a Paso participaron de la Peregrinación a Luján que tuvo lugar el pasado fin de semana y fue la más multitudinaria de los últimos 20 años.

El pasado fin de semana y a pesar de las malas condiciones climáticas, se llevó adelante la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” y atletas de Paso a Paso dijeron presentes.

 

Durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre, cientos de miles de peregrinos de todo el país caminaron hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, movidos por la fe, la esperanza y la devoción a la Patrona del Pueblo Argentino y entre el numeroso caudal de fieles de Olavarría, hubo presencia de integrantes de Paso a Paso Run.

 

Desde la madrugada del sábado, los primeros grupos comenzaron a llegar a la ciudad, y hacia el mediodía ya se registraba un flujo incesante de fieles. La columna principal, encabezada por la imagen de la Virgen, partió desde el Santuario de San Cayetano en Liniers a las 10 horas, recorriendo más de 60 kilómetros en una manifestación de espiritualidad y unión.

 

 

Por su parte, María Pacheco, Luciana Ferraro, Silvia Olguin y Facundo Olguin iniciaron la peregrinación desde Moreno completando un trayecto de más de 30 kilómetros, mientras que Andrea Bellendier, Marta Juárez, Jessica Ramos y Sandra Menguil partieron desde General Rodríguez para realizar un traslado de 17 kilómetros hasta la Basílica.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME