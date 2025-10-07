El calendario actualizado de actividades por la Campaña “Octubre Rosa” 2025

El Municipio informó el calendario actualizado de actividades enmarcadas en la edición 2025 de la campaña “Octubre Rosa”: en esta oportunidad, resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, Lalcec, Ola Rosa, Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” y Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN, para reforzar los controles preventivos de cáncer de mama.

La campaña comprende un variado cronograma de propuestas, entre las cuales se destaca la actualización anual de los controles médicos, y demás actividades de sensibilización sobre la temática, que se informarán a continuación.

Cronograma completo de actividades

9/10 | Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat”

Controles mamarios y ginecológicos a cargo de la Dra. Constanza Lastape. (Para mayor información sobre modalidad de atención comunicarse al tel. 423790)

Organiza: Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat”

11/10, 14 horas | Campo Hípico Las Sierras

Hi Race: “Correr por una Causa” postas informativas a participantes y comunidad en general sobre prevención y concientización del cáncer de mama

Organiza: LALCEC, Ola Rosa

11/10, 14.30 horas | Club Atlético Estudiantes

Remada Rosa. Abierta a la Comunidad (valor $ 3.000 por el seguro)

Organiza: Ola Rosa.

13/10 al 17/10, 8 a 12 y 13 a 16 horas | sede LALCEC

Campaña gratuita de prevención cáncer de mama, controles mamarios y ginecológicos (solicitar turno previo al 428280)

Organiza: LALCEC

15/10 20 a 00 horas | Hospital Municipal de Hinojo

Evento especial: “La noche del Control Ginecológico”, destinada a controles preventivos de la comunidad.

Organiza: Hospital Municipal de Hinojo

17/10, 9 horas | Escuela Secundaria Nº 4 Hinojo

Evento especial: Charla informativa a la comunidad educativa “Salud de la Mujer”

Facultad de Ciencias de la Salud UNICEN (Estudiantes avanzados Carrera Medicina)

Organiza: Hospital Municipal de Hinojo

18/10, 14:30 hs | Parque Eseverri

Caminata x la Vida: para toda la comunidad en general. Stand de estudiantes de carreras de Lic. en Enfermería y Medicina (UNICEN)

Organiza: LALCEC (Participan Ola Rosa, Facultad de Ciencias de la Salud, Hospital Provincial de

Oncología “Luciano Fortabat”, Hospital Municipal “Dr. Héctor M Cura, Subsecretaría APS)

20/10 al 31/10, 8 a 10:30 hs | Box Nº 4 Ginecología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

Controles mamarios y ginecológicos.

Organiza: Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

20/10 al 31/10, 8 a 14 horas | Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS

Controles mamarios y ginecológicos (Acercarse al CAPS más cercano o consultar al tel. 440800 int. 2128 por modalidad de atención)

Organiza: Subsecretaría de APS

21/10, 10.30 horas | Sala de espera STM Nº 2

Taller de Mitos y Verdades sobre el cáncer de mama

Organiza: Subsecretaría de APS

23/10, 19:30 hs | Auditorium Coopelectric

“Lolas en Campaña” no te cuides a medias”: Charla sobre Proyecto Educativo del Instituto Nuestra Señora De Fátima

Organiza: LALCEC (Participa Hospital de Oncología “Luciano Fortabat”

24/10, 13:30 a 15:30 horas | Servicio Municipal Territorial 4 (Beruti 4100)

Festival Rosa: cocina, conciencia, música y baile

Organiza: SMT 4.

24/10, 17:00 horas | Centro Cultural Sierras Bayas

Charla abierta “El vivir después del cáncer” con representantes de Ola Rosa Olavarría.

Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas, Ola Rosa.

31/10, 14:20 horas | Parque del Mástil, Sierras Bayas

Caminata Rosa: salida y llegada a bicisenda (recorrido a confirmar). Acto final: descubrimiento de monumento a pacientes que transitan o transitaron la enfermedad.

Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas

“Octubre Rosa”

Hace hincapié en la importancia tanto de prevenir la enfermedad, como de mantener al día los controles médicos para registrar de forma temprana cualquier anomalía, lo que permita llegar a un diagnóstico certero y al tratamiento adecuado.

En los estadios iniciales, el cáncer de mama no presenta síntomas, por eso son tan importantes los controles anuales. Si se detecta a tiempo, en más del 90% de los casos, es curable.

¿Quiénes pueden desarrollar cáncer de mama? todas las mujeres. Por eso es tan importante cumplir con los controles regularmente. Cabe destacar que, aunque con menos frecuencia, los varones, estos también pueden padecerlo, por eso es importante que se hagan los chequeos. “El cáncer de mamas no da señales, el control sí”.