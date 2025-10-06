Pueblo Nuevo, en el podio de la Liga del Centro Bonaerense

La Li.Ce.Bo, certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia conoció a los campeones del 2025 tras intensas jornadas en Mar del Plata y entre las presencias locales, se destacó lo hecho por Pueblo Nuevo que se subió al podio.

La entidad “albiverde” había sido el único representante olavarriense en acceder a la definición de campeonato en sus dos ramas y en Masculino cedió en Semifinales para luego recuperarse en el último partido y subirse al último escalón del podio. Valentín Masson fue distinguido como el mejor bloqueador del torneo.

Entre las Damas, por su parte, cayó en los dos duelos del triangular y culminó en la quinta colocación.

Además, participaron Mariano Moreno y Estudiantes también en las dos ramas.

Los resultados:

Masculino

Cuartos de final Oro

Pueblo Nuevo 3-2 Cedetalvo (Mar del Plata)

Cuartos de final plata

Mariano Moreno 3-2 Costa Sud (Tres Arroyos)

Estudiantes 3-0 Edal (Tandil)

Semifinal Oro

Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos

Semifinal plata

Estudiantes 3-1 Huracán (Necochea)

Mariano Moreno 1-3 Olimpo (Bahía Blanca)

Tercer puesto Oro

Pueblo Nuevo 3-1 Liniers (Bahía Blanca)

Tercer puesto plata

Mariano Moreno 3-1 Huracán (Necochea)

Final plata

Estudiantes 0-3 Olimpo (Bahía Blanca)

Posiciones finales

1° Once Unidos (Mar del Plata)

2° Banco Provincia (Mar del Plata)

3° Liniers (Bahía Blanca)

5° Azul Vóley

6° Cedetalvo (Mar del Plata)

7° Tiro Federal (Bahía Blanca)

8° Juventud Unida (Tandil)

9° Olimpo (Bahía Blanca)

10° Estudiantes

11° Mariano Moreno

12° Huracán (Necochea)

13° Costa Sud (Tres Aroyos)

14° Edal (Tandil)

15° Atlético Villa Gesell

16° La Armonía (Bahía Blanca)

Femenino:

Triangular Oro

Pueblo Nuevo 2-3 Liniers

Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos

Quinto puesto Oro

Pueblo Nuevo 3-0 Olimpo

Copa de Plata

Estudiantes 3-2 Juventud Unida

Estudiantes 3-1 Huracán

Estudiantes 3-1 Tiro Federal

Estudiantes 3-0 Villa Mitre

Posiciones finales

1° Bahiense del Norte (Bahía Blanca)

2° Once Unidos (Mar del Plata)

3° Liniers (Bahía Blanca)

4° Mar Chiquita Vóley

5° Pueblo Nuevo

6° Olimpo (Bahía Blanca)

7° Estudiantes

8° Tiro Federal (Bahía Blanca)

9° Huracán (Necochea)

10° Juventud Unida (Tandil)

11° Villa Mitre (Bahía Blanca)