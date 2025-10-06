Pueblo Nuevo, en el podio de la Liga del Centro Bonaerense

La Li.Ce.Bo, certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia conoció a los campeones del 2025 tras intensas jornadas en Mar del Plata y entre las presencias locales, se destacó lo hecho por Pueblo Nuevo que se subió al podio.
La entidad “albiverde” había sido el único representante olavarriense en acceder a la definición de campeonato en sus dos ramas y en Masculino cedió en Semifinales para luego recuperarse en el último partido y subirse al último escalón del podio. Valentín Masson fue distinguido como el mejor bloqueador del torneo.
Entre las Damas, por su parte, cayó en los dos duelos del triangular y culminó en la quinta colocación.
Además, participaron Mariano Moreno y Estudiantes también en las dos ramas.
Los resultados:
Masculino
Cuartos de final Oro
Pueblo Nuevo 3-2 Cedetalvo (Mar del Plata)
Cuartos de final plata
Mariano Moreno 3-2 Costa Sud (Tres Arroyos)
Estudiantes 3-0 Edal (Tandil)
Semifinal Oro
Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos
Semifinal plata
Estudiantes 3-1 Huracán (Necochea)
Mariano Moreno 1-3 Olimpo (Bahía Blanca)
Tercer puesto Oro
Pueblo Nuevo 3-1 Liniers (Bahía Blanca)
Tercer puesto plata
Mariano Moreno 3-1 Huracán (Necochea)
Final plata
Estudiantes 0-3 Olimpo (Bahía Blanca)
Posiciones finales
1° Once Unidos (Mar del Plata)
2° Banco Provincia (Mar del Plata)
3° Liniers (Bahía Blanca)
5° Azul Vóley
6° Cedetalvo (Mar del Plata)
7° Tiro Federal (Bahía Blanca)
8° Juventud Unida (Tandil)
9° Olimpo (Bahía Blanca)
10° Estudiantes
11° Mariano Moreno
12° Huracán (Necochea)
13° Costa Sud (Tres Aroyos)
14° Edal (Tandil)
15° Atlético Villa Gesell
16° La Armonía (Bahía Blanca)
Femenino:
Triangular Oro
Pueblo Nuevo 2-3 Liniers
Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos
Quinto puesto Oro
Pueblo Nuevo 3-0 Olimpo
Copa de Plata
Estudiantes 3-2 Juventud Unida
Estudiantes 3-1 Huracán
Estudiantes 3-1 Tiro Federal
Estudiantes 3-0 Villa Mitre
Posiciones finales
1° Bahiense del Norte (Bahía Blanca)
2° Once Unidos (Mar del Plata)
3° Liniers (Bahía Blanca)
4° Mar Chiquita Vóley
5° Pueblo Nuevo
6° Olimpo (Bahía Blanca)
7° Estudiantes
8° Tiro Federal (Bahía Blanca)
9° Huracán (Necochea)
10° Juventud Unida (Tandil)
11° Villa Mitre (Bahía Blanca)