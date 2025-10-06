Coopelectric: tres barrios de Olavarría sin agua por la reparación de una cañería | Infoeme
Coopelectric: tres barrios de Olavarría sin agua por la reparación de una cañería

Coopelectric informó que realiza trabajos de mantenimiento que afectará el suministro de agua de tres barrios hasta el mediodía de este lunes. 

Imagen Ilustrativa.

Coopelectric informó que en las primeras horas de la mañana de este lunes interrumpió el suministro de agua de los barrios Luz y Fuerza, Facundo Quiroga I y II por la reparación de una cañería

Según detalló la empresa, dichos trabajos se despliegan en calle Dr. Bernardo Houssay al 600 se extenderán hasta las 12 del mediodía aproximadamente. 

"Solicitamos a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario", detalló Coopelectric.

Una vez finalizada dicha reparación, el Servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.

 

