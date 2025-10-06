Wesner visitó a Cristina Fernández junto a Landivar y Valicenti: "Su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar"

El intendente Maximiliano Wesner visitó este domingo a la ex vicepresidenta Cristina Fernández en su domicilio ubicado en San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires junto a funcionarios de la séptima sección electoral.

Del encuentro participó también la jefa de Gabinete de nuestra ciudad, Mercedes Landivar, el ex diputado provincial Cesar Valicenti, el intendente de Azul Nelson Sombra y las senadoras provinciales María Inés Laurini y Evelyn Díaz.

El Intendente de Olavarría publicó una foto de la comitiva junto a Cristina en sus redes sociales en donde escribió: "Memoria, gratitud y esperanza. Su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar y es un orgullo ante la injusticia, la persecución y la proscripción".

"Compartimos la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro. Es tiempo de construir una alternativa seria, clara y contundente hacia adelante", agregó Wesner.