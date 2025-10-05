Liga Pre-Federal: nutrida presencia local en otro “finde” de acción

Resultados dispares lograron los basquetbolistas olavarrienses dispersos en el país que jugaron nuevas fechas de la competencia que otorga ascensos a la Liga Federal.

El certamen fiscalizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo acción en todos sus grupos con una decena de deportistas.

En la Zona Sur iniciaron los desquites y en Olavarría, Racing derrotó a Kimberley que tuvo a Simón Silber iniciando como titular y aportando 3puntos, 4 rebotes y 1 recupero en 23:42 minutos en cancha.

Además, Unión y Progreso logró un gran triunfo ante Estudiantes en condición de local. Iván Leal jugó 30:52 minutos con 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos y Sebastián Dupin completó 13 puntos, 7 rebotes, 6 asisitencias, 1 recupero, 1 tapa en 30:04, volviendo a ser determinantes en el elenco tandilense.

Por último, en Coronel Suárez, Sarmiento se impuso a Independiente en tiempo suplementario. Fue 97 a 92 tras igualar en 83 en los primeros cuatro periodos en un duelo de representantes locales.

En el equipo ganador, Martín Delgado jugó los 45 minutos con 27 puntos, 15 rebotes, 5 asistencia y 1 tapa y el “Rojinegro” solo tuvo a Gastón Di Salvo que sumó 9 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero en 31:16.

La Zona A también contó con duelo de olavarrienses en la Zona D. En el Dante Demo, Atenas venció 80 a 67 a Banco Provincia.

En el “Griego”, Santiago Aman sumó 12:53 minutos con 13 puntos, 3 rebotes y 1 recupero e Ignacio Aman aportó 15 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 22:56, mientras que en la visita, Francisco Méndez llenó su planilla con 5 puntos 1 rebote, 2 asistencia, 1 recupero en 10:26.

Por otro lado, en la Zona A, Barrio Alegre no sale de perdedor y cayó en su visita a Chacabuco por 77 a 42 ante Porteño. Thiago Ciappina sumó 2 puntos en 18:20 minutos.

La Federación de Básquet de Entre Ríos también sigue adelante con la Fase Regular y en la noche del domingo, Santa Rosa sumó su octavo triunfo. Fue 69 a 67 ante Estudiantes de Concordia. Mauricio Pane jugó 37:53 minutos con 23 puntos (fue el goleador), 9 rebotes, 2 asistencias y un recupero.

Por último, Sportivo Independiente conoció la derrota en otra doble fecha de la competencia organizada por la Federación Pampeana. En la noche del viernes perdió 82 a 78 ante Ferro con 18 puntos y 3 rebotes de Nicolás Giménez en 27:35 y cerrando el fin de semana, se recuperó al vencer 89 a 47 a Pico Foot-Ball Club con 20:26 minutos en cancha para el olavarriense que aportó 11 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.