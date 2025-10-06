Primera B: con el regreso de dos clubes, se jugó la fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la categoría de ascenso completó la 2° fecha luego de varios intentos y fue con dos estrenos.

En la jornada del pasado sábado, Independiente de Loma Negra estrenó de la mejor forma su regreso a las competencias liguistas y fue con victorias en Primera División y Reserva.

Luego, el domingo, Durañona volvió a recibir actividad oficial y fue con derrotas en las dos categorías ante Luján.

Los resultados:

En Primera

Crotto 1 – 2 Independiente Loma Negra

Durañona 1 – 2 Luján

En Reserva

Crotto 1 – 2 Independiente Loma Negra

Durañona 0 – 2 Luján