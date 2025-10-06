Primera B: con el regreso de dos clubes, se jugó la fecha | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:50hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:50hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 6 de Octubre de 2025 | 15:41

Primera B: con el regreso de dos clubes, se jugó la fecha

Entre sábado y domingo se pudo completar una nueva fecha del Torneo Oficial de la Primera B y se produjo el regreso a la competencia de Independiente de Loma Negra y Durañona.

Foto: prensa Crotto

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la categoría de ascenso completó la 2° fecha luego de varios intentos y fue con dos estrenos.

 

En la jornada del pasado sábado, Independiente de Loma Negra estrenó de la mejor forma su regreso a las competencias liguistas y fue con victorias en Primera División y Reserva.

 

Luego, el domingo, Durañona volvió a recibir actividad oficial y fue con derrotas en las dos categorías ante Luján.

 

Los resultados:

En Primera

Crotto 1 – 2 Independiente Loma Negra

Durañona 1 – 2 Luján

 

En Reserva  

Crotto 1 – 2 Independiente Loma Negra

Durañona 0 – 2 Luján

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME