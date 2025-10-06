Mariano Moreno campeón en Intermedia Femenino | Infoeme
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:44hs
21°
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:44hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 6 de Octubre de 2025 | 18:02

Mariano Moreno campeón en Intermedia Femenino

El pasado fin de semana llegó a su fin el Torneo Oficial de Intermedia Femenino y fue con la consagración de Mariano Moreno.

En el gimnasio Eladio Arnau, culminó la disputa del certamen de Intermedia Femenino 2025 organizado por la Asociación Olavarriense de Voleibol.

 

La jornada final tuvo nueve partidos de Intermedia en el recinto “auriverde” donde las locales terminaron consagrándose campeonas con un récord de 16 victorias y solo dos derrotas.

 

Por otro lado, en uno de los gimnasios del Parque Olavarría se disputó la Copa de Plata donde también fue triunfo local y el trofeo fue para las “Chairas”.

 

Los resultados:

Copa de Oro 

Gimnasio Mariano Moreno

Semifinales

Mariano Moreno 2 – Velocidad y Resistencia 0 (25-9, 25-13)

Cesuar 2 – Estudiantes 0 (28-26, 25-18)

Tercer puesto

Velocidad y Resistencia 2 – Estudiantes 0 (25-10, 25-12)

Final

Mariano Moreno 2 – Cesuar (Azul) 0 (25-17, 25-21)

 

Copa de Plata

Gimnasio Racing Atletic Club

Reválida octavo puesto

Hinojo 2 – Escuela Municipal de Voley (B. Juárez) 0 (25-17, 26-24)

Semifinales

Racing 2 – San Martin 1 (16-25, 28-26, 15-13)

Hinojo 2 – Independiente VAF 0 (25-23, 25-19)

Tercer puesto

San Martín 2 – Independiente VAF 1 (25-11, 20-25, 15-12)

Final

Racing 2 – Hinojo 0 (25-23, 25-23)

 

Fuente: prensa AOV

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME