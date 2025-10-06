Mariano Moreno campeón en Intermedia Femenino

En el gimnasio Eladio Arnau, culminó la disputa del certamen de Intermedia Femenino 2025 organizado por la Asociación Olavarriense de Voleibol.
La jornada final tuvo nueve partidos de Intermedia en el recinto “auriverde” donde las locales terminaron consagrándose campeonas con un récord de 16 victorias y solo dos derrotas.
Por otro lado, en uno de los gimnasios del Parque Olavarría se disputó la Copa de Plata donde también fue triunfo local y el trofeo fue para las “Chairas”.
Los resultados:
Copa de Oro
Gimnasio Mariano Moreno
Semifinales
Mariano Moreno 2 – Velocidad y Resistencia 0 (25-9, 25-13)
Cesuar 2 – Estudiantes 0 (28-26, 25-18)
Tercer puesto
Velocidad y Resistencia 2 – Estudiantes 0 (25-10, 25-12)
Final
Mariano Moreno 2 – Cesuar (Azul) 0 (25-17, 25-21)
Copa de Plata
Gimnasio Racing Atletic Club
Reválida octavo puesto
Hinojo 2 – Escuela Municipal de Voley (B. Juárez) 0 (25-17, 26-24)
Semifinales
Racing 2 – San Martin 1 (16-25, 28-26, 15-13)
Hinojo 2 – Independiente VAF 0 (25-23, 25-19)
Tercer puesto
San Martín 2 – Independiente VAF 1 (25-11, 20-25, 15-12)
Final
Racing 2 – Hinojo 0 (25-23, 25-23)
Fuente: prensa AOV