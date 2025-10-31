Liga Nacional: festejaron los primos, pero “Ale” Diez se lució

La máxima categoría del básquet argentino sigue adelante con las primeras semanas de competencias de una nueva edición y en fue con festejo para dos de los representantes locales.

El “Verdolaga” superó a Obras por 96 a 83 y cosechó un nuevo triunfo, siendo este el mejor arranque de su historia sumando seis triunfos consecutivos. Alejandro Diez fue la figura del partido con 25 puntos.

En el Estadio Héctor Etchart, la reacción local llegó en el segundo tiempo con una destacada actuación del olavarriense que además del aporte goleador sumó 6 rebotes, 4 asistencias, 1 recupero y 1 tapa en 24:27 minutos en la cancha.

Por otro lado, Oberá Tenis Club inició su gira por Córdoba con una victoria y en su quinta presentación mantiene récord positivo. Fue por 79 a 65 ante Atenas.

En el equipo misionero que pasó a dominar las acciones en el tercer parcial y luego controló las acciones, Bruno Sansimoni jugó 26:01 minutos con 8 puntos, 1 asistencia y 2 robos y Agustín Brocal aportó 14 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias en 34:54.