Viernes 31 de Octubre de 2025
Semana de mucha acción para pelotaris olavarrienses

En el transcurso de la última semana, hubo definiciones en varias competencias de pelota paleta y fue con destacada actuación para representantes del Club Estudiantes.

Pelotaris del Club Estudiantes tuvieron mucha actividad en el transcurso de la semana con nuevas fechas de varios Torneos Clausura Regionales y destacadas presentaciones.

 

En el trinquete del Parque Guerrero se desarrolló el Final Final Four del Torneo Clausura Regional, que reunió a las categorías 3°, 4° y 2°.

 

El pasado jueves se jugaron las Semifinales y la Final de 3° y 4° Categoría, donde Joel Vedelini y Karina Pozzo se quedaron con el título tras superar en la definición a Oscar Orrellana y Ricardo Halter por 10-15, 15-4 y 10-4.

 

El viernes fue el turno de la 2° Categoría donde el festejo fue para Maximiliano Zuliani y Jeremías Acuña, representantes de Estudiantes, que se quedaron con el título tras vencer a Gallastegui y Pucheta por 11-15, 15-14 y 6-10.

 

También en el escenario “Bataraz” se completó la definición del Torneo Clausura de 1° Categoría. En la primera semifinal, Guillermo Ponce e Ignacio Dunerauf lograron imponerse a Alberdi/Iriarte en un ajustado partido que se definió por 6-15, 15-14 y 10-7 y en la segunda, Guido Minici y Federico Carestía superaron a Vieira/Pedraz por 15-12 y 15-6, asegurando su lugar en la final.

 

El encuentro decisivo fue de alto vuelo, con puntos muy disputados y gran nivel técnico. Finalmente, Ignacio Dunerauf y Guillermo Ponce se consagraron campeones tras vencer a Guido Minici y Federico Carestía por 15-10 y 15-7.

 

Por último, en San Cayetano, se jugó la segunda fecha del Clausura para la categoría Juveniles donde también hubo presencia “albinegra”.

 

Fuente: prensa CAE

 

