El Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona festejó el cumpleaños del Diez

Este 30 de octubre se cumplieron 65 años del nacimiento del legendario Diego Armando Maradona. En su homenaje, el Centro Deportivo y Recreativo Municipal que lleva su nombre se vistió de fiesta, para celebrar el cumpleaños del Diez; en el marco de un evento organizado por el Municipio de Olavarría, a través del trabajo articulado de las distintas áreas que integran la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad.

A las 09:30 de la mañana comenzaron los festejos, que incluyen postas de juegos, con competencias de fútbol, básquet y fútbol tenis, a cargo de profesores e integrantes del staff de la Subsecretaría de Deportes, como así también distintas propuestas recreativas para todas las edades. Se dispuso de juegos inflables para niños y niñas que visiten este jueves el predio; y en el interior del edificio, se prepararon mesas con elementos de dibujo y pintura y demás propuestas artísticas; coordinadas desde las Subsecretarías de Cultura y de Protección Integral de Derechos. Asimismo, durante el transcurso de la mañana, los presentes compartieron un refrigerio.

El cronograma de actividades continuará en horas de la tarde, a partir de las 14:00 horas; con clases abiertas de Yoga, Zumba y también torneos de básquet 3×3 y de fútbol, que será protagonizado por chicos que integran el programa de Fútbol Barrial. A la par, también se concretará propuestas culturales, lúdicas y recreativas que se prolongarán hasta el cierre de la jornada.

Ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y calle 130 (con acceso por esta última arteria), el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” fue inaugurado en julio del corriente año. Está emplazado en el predio del Ex Matadero Municipal; resultado de una gran obra de remodelación que, en detalle, incluyó 230 metros cuadrados remodelados cubiertos en el edificio principal, 26 metros cuadrados remodelados cubiertos en puesto policial, un playón deportivo de 420 metros cuadrados, dos canchas de fútbol, dos nuevos ingresos y dos chanchas de fútbol tenis.