Legisladores bonaerenses recordaron a Diego Armando Maradona en su 65° cumpleaños

Diputados y senadores bonaerenses utilizaron sus redes sociales personales para recordar a Diego Armando Maradona, el astro argentino que llevó a Argentina a capitalizar el fútbol mundial, que este 30 de octubre estaría cumpliendo 65 años.

La titular del Senado bonaerense y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, le dedicó un mensaje a Maradona. “Siempre en el corazón del pueblo argentino. Gracias por las alegrías y por tu compromiso invaluable con quienes más lo necesitaban”, valoró.

Uno de los legisladores que más publicaciones realizó sobre Maradona (más de 10), fue el titular del bloque peronista en la Cámara de Diputados, el camporista Facundo Tignanelli, quien justamente tiene de foto de perfil una imagen del jugador campeón del mundo en México 1986 junto con el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner.

“Si no amas a Diego Armando Maradona sos una basura”, escribió Tignanelli en un posteo en el que adjuntó un video donde el jugador de fútbol se quejó de la situación judicial que atravesaba Cristina Kirchner. “En este país los que se roban miles y miles de millones de dólares, no los llaman ni al teléfono. A Cristina, que nos bancó a los argentinos cuando se le murió el marido, la llaman a declarar”, declaró “el Diez”.

Por su parte, el legislador massista Nicolás Russo, reconocido por su rol de presidente del club Lanús, también recordó a Maradona. “¡Feliz cumple, Diego querido! Fuiste, sos y serás siempre el más grande de todos. Lanús te ama y no te olvida”, escribió junto con una foto con el mejor jugador de la historia del fútbol, que llevaba puesta una camiseta del “Granate”.

El diputado peronista Avelino Zurro también publicó un video para recordar al “Pelusa”. “La gente de mi país es la mejor del mundo y mi bandera es la mejor del mundo. 30.000 son los desaparecidos en mi país y los responsables solo están indultados”, dice Maradona en aquella pieza audiovisual.

“Un 30/10, pero de 1960, nacía Diego Armando Maradona, el más grande de todos los tiempos. En cada pelota, en cada corazón el Diego siempre está”, subrayó el senador peronista Pedro Borgini.

Asimismo, la diputada Soledad Alonso reposteó un mensaje de su pareja y compañero de fórmula en la conducción del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), Carlos Ortega.

“Nació en Fiorito, soñó con la celeste y blanca y nos enseñó que desde un potrero se puede cambiar y desafiar al mundo. Diego fue pueblo en la cancha y en la vida. Irreverente con los poderosos y defensor de las causas populares. Profundamente argentino, peronista y cristinista hasta los huevos. Regó de gloria este suelo y vivirá eternamente en él. Amemos y defendamos la camiseta argentina como lo hacía Diego Armando Maradona”, posteó Ortega.