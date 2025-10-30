Rugby: otro “finde” de competencia UROBA para el “Bata” | Infoeme
Jueves 30 de Octubre 2025 - 19:35hs
15°
Jueves 30 de Octubre 2025 - 19:35hs
Olavarría
15°
Infoeme
 deportes
 Rugby
 30 de Octubre de 2025 | 19:13

Rugby: otro “finde” de competencia UROBA para el “Bata”

El pasado fin de semana, el rugby del Club Estudiantes completó nuevas presentaciones en competencias oficiales.

Los certámenes organizados por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires tuvieron continuidad y Estudiantes compitió con todos sus equipos.

 

El pasado sábado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Súper8 de UROBA, Estudiantes sumó dos importantes victorias frente a Indios de Bolívar.

 

Por otro lado, los equipos del “Bataraz” tuvieron una destacada participación en el Seven Zonal de Juveniles en las instalaciones del Club de Remo de Azul. La M18 se consagró campeona, la M16 fue subcampeona y la M14 obtuvo la Copa de Plata.

 

Los resultados:

En Primera

CAE 51 – 21 Indios

En Intermedia

CAE 31 – 11 Indios 

 

Fuente: prensa CAE

 

