Rugby: otro “finde” de competencia UROBA para el “Bata”

Los certámenes organizados por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires tuvieron continuidad y Estudiantes compitió con todos sus equipos.

El pasado sábado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Súper8 de UROBA, Estudiantes sumó dos importantes victorias frente a Indios de Bolívar.

Por otro lado, los equipos del “Bataraz” tuvieron una destacada participación en el Seven Zonal de Juveniles en las instalaciones del Club de Remo de Azul. La M18 se consagró campeona, la M16 fue subcampeona y la M14 obtuvo la Copa de Plata.

Los resultados:

En Primera

CAE 51 – 21 Indios

En Intermedia

CAE 31 – 11 Indios

Fuente: prensa CAE