Hockey: Estudiantes tuvo representación en el Argentino Sub19

Durante cuatro días de la pasada semana, en Mendoza se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Selecciones Sub19 y representantes del Club Estudiantes fueron protagonistas.

Seis deportistas del “Bataraz” y Nicolás Pane como asistente técnico de uno de los equipos representaron a la Federación Tandilense de Hockey.

Por el lado femenino, Victoria Meira, Emilia Martínez Amoroso y Clara Tolosa integraron el plantel que finalizó en el 6° puesto tras una exigente fase de grupos y definiciones muy parejas. Entre las actuaciones más destacadas, Victoria Meira se ubicó segunda en la tabla general de goleadoras, con seis tantos convertidos.

En la rama masculina, Gino Arcumano, Matteo Verucchi, Jordi Brown y Bautista Faure fueron los protagonistas del selectivo que culminó en el 9° puesto luego de cerrar el certamen con un gran triunfo por 4-2 ante la Asociación Sanjuanina.

Además, Claudio Alcaza formó parte del plantel arbitral del torneo, siendo designado para dirigir la semifinal entre Buenos Aires y Mendoza y la final entre Mendoza y Litoral, un reconocimiento al prestigio de su labor en el arbitraje nacional.

Fuente: Prensa CAE