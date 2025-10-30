Lautaro Bessia debutó en el Torneo Regional Amateur

Terna olavarriense tuvo el duelo entre Huracán y Santa Rita por la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Pampeana Sur del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

Lautaro Bessia fue el encargado de impartir justicia en el triunfo de Huracán 1 a 0 ante Santa Rita y significó el estreno en la categoría para el representante de la Asociación de Árbitros de Olavarría en la última categoría de ascenso del fútbol argentino.

El olavarriense estuvo acompañado por Alejandro Scipioni y Franco Rojas en Carlos Tejedor.