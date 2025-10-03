Pelota Paleta: presentación y títulos para representantes del "Bata" | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:38hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:38hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Pelota Paleta
 - 3 de Octubre de 2025 | 18:17

Pelota Paleta: presentación y títulos para representantes del "Bata"

En el transcurso de los últimos fines de semana continuó la disputa de diferentes competencias provinciales y fue con destacada actuación para representantes del Club Estudiantes.

Durante los últimos días de septiembre, pelotaris de Estudiantes compitieron con buen suceso en diferentes certámenes.

 

En una nueva fecha de la Categoría Damas B del Clausura Provincial disputada en Laprida, la dupla integrada por Marcela Pellejero y Mercedes Wagner volvió a subirse a lo más alto del podio.

 

Las "albinegras" tuvieron una jornada impecable, venciendo a todos los binomios que enfrentaron. En la final se midieron ante las locales y se impusieron con un contundente 2-0 (12/5 y 12/5).

 

También hubo festejo en Trenque Lauquen donde se disputó una nueva fecha del Torneo Clausura Provincial de Quinta Categoría.

 

El título fue para Gabriel Menguil y Facundo Pedraz que en la final derrotó a Progreso de Trenque Lauquen por 2-0 con parciales de 12/11 y 12/3.

 

Además, el "Bata" contó con la participación de otros dos binomios. Maximiliano Zuliani y Miguel Merlo conformaron Estudiantes D y Otto Laurenz y Facundo Citati, Estudiantes C.

 

Por otro lado, en González Chaves, la pareja de Martín Merlo y Lautaro Hiess se presentó en una nueva fecha de la Categoría Sexta Provincial y no registró victorias.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME