Pelota Paleta: presentación y títulos para representantes del "Bata"

Durante los últimos días de septiembre, pelotaris de Estudiantes compitieron con buen suceso en diferentes certámenes.

En una nueva fecha de la Categoría Damas B del Clausura Provincial disputada en Laprida, la dupla integrada por Marcela Pellejero y Mercedes Wagner volvió a subirse a lo más alto del podio.

Las "albinegras" tuvieron una jornada impecable, venciendo a todos los binomios que enfrentaron. En la final se midieron ante las locales y se impusieron con un contundente 2-0 (12/5 y 12/5).

También hubo festejo en Trenque Lauquen donde se disputó una nueva fecha del Torneo Clausura Provincial de Quinta Categoría.

El título fue para Gabriel Menguil y Facundo Pedraz que en la final derrotó a Progreso de Trenque Lauquen por 2-0 con parciales de 12/11 y 12/3.

Además, el "Bata" contó con la participación de otros dos binomios. Maximiliano Zuliani y Miguel Merlo conformaron Estudiantes D y Otto Laurenz y Facundo Citati, Estudiantes C.

Por otro lado, en González Chaves, la pareja de Martín Merlo y Lautaro Hiess se presentó en una nueva fecha de la Categoría Sexta Provincial y no registró victorias.