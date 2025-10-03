Liga Nacional: más minutos para Marina y primer festejo de La Unión | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025
Lunes 06 de Octubre 2025
Infoeme
 deportes
 Básquet
 3 de Octubre de 2025

Liga Nacional: más minutos para Marina y primer festejo de La Unión

En la noche del pasado jueves, La Unión tuvo su primer festejo en la temporada 25/26 de la Liga Nacional y Mariano Marina su segundo partido.

Foto: Liga Nacional

En Formosa, La Unión recibió a San Lorenzo y logró su primera victoria de la incipiente temporada de la máxima categoría del básquet nacional.

 

La Unión derrotó 89 a 79 a San Lorenzo en el Cincuentenario y tras un inicio con derrota, se recuperó rápido en un duelo intenso y que fue de dominadores cambiantes hasta que los locales lograron una distancia de dos dígitos que luego controló.

 

Mariano Marina fue parte de la victoria formosoña y sumó su segundo partido en la máxima categoría del básquet nacional. Jugó 15:42 minutos con 6 puntos y 1 rebote.

 

