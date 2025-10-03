Liga Nacional: más minutos para Marina y primer festejo de La Unión

En Formosa, La Unión recibió a San Lorenzo y logró su primera victoria de la incipiente temporada de la máxima categoría del básquet nacional.

La Unión derrotó 89 a 79 a San Lorenzo en el Cincuentenario y tras un inicio con derrota, se recuperó rápido en un duelo intenso y que fue de dominadores cambiantes hasta que los locales lograron una distancia de dos dígitos que luego controló.

Mariano Marina fue parte de la victoria formosoña y sumó su segundo partido en la máxima categoría del básquet nacional. Jugó 15:42 minutos con 6 puntos y 1 rebote.