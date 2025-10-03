El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este sábado.

En este sentido indicaron que durante la tarde y noche del sábado "el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores.".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.", añadieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.