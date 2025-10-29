Este sábado “Juguemos en la Plaza” llega a Espigas | Infoeme
Este sábado “Juguemos en la Plaza” llega a Espigas

Imagen Ilustrativa

El Programa Municipal Recreativo e Itinerante “Juguemos en la Plaza” estará este sábado en Espigas, en el marco del recorrido por espacios públicos de todo el Partido, acercando a los más chicos la posibilidad de disfrutar una tarde de diversión y amistad.

La invitación es a partir de las 15:30 horas, en la plaza San Martín. Quienes deseen participar deberán acercarse únicamente con una botellita de agua.

Juguemos en la Plaza” es llevado a cabo desde la Dirección de Deporte Social del Municipio, con el objetivo no sólo de garantizar a chicos y chicas el derecho al juego, a través de propuestas lúdicas y recreativas que también exploran la educación física y la vinculación social, sino también poner en valor plazas, parques y espacios público de todo Olavarría.

