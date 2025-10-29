Wesner participó de una nueva edición de Barrio por Barrio en el Servicio Municipal Territorial 1

El Intendente Maximiliano Wesner recorrió una nueva edición del programa municipal “Barrio x Barrio”, que en esta oportunidad tuvo lugar en el Servicio Municipal Territorial N° 1 (Av. Alberdi y Fassina), orientado a vecinos y vecinas de los barrios Lourdes, 4 de Octubre y Acupo II.

Wesner, junto a funcionarios de las distintas áreas de gobierno, recorrieron los diferentes puestos de atención de numerosas áreas municipales; desde los cuales se presta asistencia comunitaria en los siguientes servicios:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación antirrábica canina y felina

– Validación de identidad app Mi Argentina

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

El Intendente participó asimismo del habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialoga con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales son remitidas a las áreas municipales correspondientes.

Por su parte, como ya es tradicional en esta iniciativa, los distintos equipos de trabajo llevaron a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos. En simultáneo y de forma complementaria, trabajó personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

El Programa Municipal e itinerante “Barrio por Barrio” es el dispositivo de abordaje integral que todas las semanas recorre distintos puntos del Partido, acercando a la comunidad la gestión de trámites y respuestas en general.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.