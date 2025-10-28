Buscan intensamente a un hombre de 51 años, visto por última vez el pasado viernes

Efectivos de la Sub DDI de Olavarría solicitan difusión y colaboración en la intensa búsqueda de un hombre de 51 años.

Se trata de Ricardo Ismael Blanco, visto por última vez el pasado viernes 24 de octubre cuando se ausentó de su domicilio ubicado en Avenida Del Valle y Dean Funes.

De acuerdo a la información, Blanco es de contextura física robusta, tiene tez trigueña, de 1,60 mts de altura, cabellos oscuros entrecano, posee cicatriz en pómulo derecho y un tatuaje en el brazo izquierdo que reza "ANTONELLA”.

Asimismo, se detalló que vestía buzo gris, pantalón jeans oscuro y zapatillas claras desgastadas.

Para aportar información valiosa por favor comunicarse a través de las siguientes vías: