Buscan intensamente a un hombre de 51 años, visto por última vez el pasado viernes | Infoeme
Martes 28 de Octubre 2025 - 21:15hs
Martes 28 de Octubre 2025 - 21:15hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 28 de Octubre de 2025 | 20:45

Buscan intensamente a un hombre de 51 años, visto por última vez el pasado viernes

Fue visto por última vez el pasado viernes 24 en horas de la tarde, en Avenida Del Valle y Dean Funes.

Efectivos de la Sub DDI de Olavarría solicitan difusión y colaboración en la intensa búsqueda de un hombre de 51 años.

Se trata de Ricardo Ismael Blanco, visto por última vez el pasado viernes 24 de octubre cuando se ausentó de su domicilio ubicado en Avenida Del Valle y Dean Funes.

De acuerdo a la información, Blanco es de contextura física robusta, tiene tez trigueña, de 1,60 mts de altura, cabellos oscuros entrecano, posee cicatriz en pómulo derecho y un tatuaje en el brazo izquierdo que reza "ANTONELLA”.

Asimismo, se detalló que vestía buzo gris, pantalón jeans oscuro y zapatillas claras desgastadas.

Para aportar información valiosa por favor comunicarse a través de las siguientes vías:

  •  911
  • SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062
  • COMANDO DE PATRULLAS: 2284-482244.
  • COMISARIA SEGUNDA LOCAL: 02284-422055

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME