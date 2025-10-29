Oficializan el cronograma de pago para los estatales bonaerenses

Tal como sucede todos los meses, el Ejecutivo provincial comunicó a través de la Tesorería General que los estatales bonaerenses percibirán sus sueldos entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre, según la dependencia del Estado en la que se desempeñen.
En detalle, los primeros en percibir el sueldo el viernes serán los estatales bonaerenses que se desempeñen en la Dirección de Vialidad, del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y del Instituto de la Vivienda.
En tanto, el último día de pago para los trabajadores será el lunes 10 de noviembre, cuando perciban sus haberes aquellos que se desempeñan en la Dirección General de Cultura y Educación y en la Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP). Sin embargo, De no mediar inconveniente estos agentes tendrán los fondos depositados el sábado 8.
Cuándo cobran los estatales bonaerenses
Viernes 31 de octubre
- Dirección de Vialidad
- OCEBA
- Instituto de la Vivienda
Lunes 3 de noviembre
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Lotería y Casinos
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de noviembre
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
Miércoles 5 de noviembre
- Fiscalía de Estado
- Junta Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno
- Secretaria General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría General de la Provincia
- Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos
- Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
- Autoridad del Agua
- Comisión de I. Científicas (CIC)
- Comisión por la Memoria
- Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
- Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
- Ente Adm. Astilleros Río Santiago
- Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
- Poder Legislativo
- Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
- Universidad Provincial de Ezeiza
- Jefatura de Asesores del Gobernador
- Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
- Ministerio de Transporte
- Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Viernes 7 de noviembre
- Poder Judicial
Lunes 10 de noviembre
- Dirección General de Cultura y Educación
- Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) (DIB)